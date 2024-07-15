Країна навіть відмовилась від деякої техніки, бо їй це не вигідно, зазначило видання.

Стан американських бойових машин піхоти Bradley та новітніх кораблів Littoral Combat Ship​ класу Freedom виявився жахливим. Брати їх для Афін невигідно навіть безкоштовно, повідомляє Defense Express.

Видання зазначило, що за програмою Excess Defense Articles Греція мала отримати американське озброєння як допомогу. Така програма полягає у передачі надлишкового майна, озброєння та військової техніки збройних сил США до інших країн, як альтернатива утилізації. Отримувач цієї зброї лише відповідає за логістичні витрати та витрати на ремонт.

Однак Греція у розпачі через стан цієї техніки, яку мала отримати і відмовилась від деяких пропозицій, адже на приведення цієї техніки у бойовий стан піде багато коштів.

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"Також виявилось, що реальний стан 164 бойових машини піхоти Bradley із запасу техніки, котра стояла на двох базах зберігання, які були обстежені грецькими фахівцями, незадовільний, а витрати на доведення їх до бойового стану не можуть вважатися рентабельними", - додав Defense Express.

Як зазначили у матеріалі, таким чином під питанням залишається можливість отримання двох військово-транспортних літаків C-130 Hercules. Але їхній стан та витрати на відновлення ще не оцінили. Однак, якщо Афіни відмовляться і від них, тоді можуть забрати лише певну кількість вантажних автомобілів та двигунів.

"З боку Defense Express можемо лише зазначити, що ця історія звісно має дві сторони. З одного боку цілком можливо, що реальний стан тих "тисяч бронемашин", які стоять по американських пустелях - саме такий, що ставить під питання доцільність їх відновлення. З іншого не виключено, що у Греції досі можуть сприймати ситуацію на ринку озброєння ну парадигмі дефіциту зброї й замовити нові БМП KF-41 Lynx зі строком отримання через роки - доступний сценарій", - підсумувало видання.

БМП Bradley на озброєнні ЗСУ

Як раніше писав УНІАН, бронетехніка РФ масово програє на полі бою американським БМП Bradley. За даними Forbes, однією з причин є те, що численні втрати бронетехніки змушують росіян використовувати старіші й менш захищені моделі.

Також УНІАН повідомляв, що американський полковник вказав на особливості використання БМП Bradley в Україні. Марк Канчіан сказав, що українська сторона використовує Bradley як танк, а не бронемашину чи транспортний засіб і армія США робила б не так.