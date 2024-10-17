Президент закликав підтримати план перемоги і допомогти Україні створити належні умови для припинення війни на справедливих засадах.

Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги головам держав та урядів усіх країн-членів Європейського Союзу. Про це глава держави сказав під час участі у засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

"Ми провинні провести другий Саміт миру, який покладе край війні. І ми готуємо Рамки Формули миру, які включатимуть усі аспекти мирного відновлення. Вже відбулося чотири зустрічі щодо пунктів Формули миру і сьогодні відбувається п'ята зустріч. Я вдячній Франції за проведення сьогоднішньої зустрічі. Це ядерна безпека", - повідомив Зеленський.

За його словами, у листопаді буде готовим повноцінний документ, заснований на Формулі миру - на усіх десяти пунктах.

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"Ми поділимося ним з усіма, у тому числі з росіянами на Саміті миру", - наголосив Зеленський.

Далі Зеленський перейшов до представлення плану перемоги.

Зокрема, він наголосив, що план перемоги України надає відповідь на питання як зробити Росію готовою для справжньої дипломатії та змусити її до справедливого миру.

Глава держави наголосив, що українські захисники потребують більшої сили, оскільки російський диктатор Володимир Путін готує свої власні посилення для продовження війни, а не для завершення її. При цьому, Путін прагне довести російське виробництво снарядів до рівня виробничих потужностей країн Євросоюзу до наступного року. Також Росія отримує допомогу від Північної Кореї у вигляді снарядів, обладнання, а тепер і живої сили. Ще Росії допомагає Іран. Зеленський зазначив:

"На жаль, ми отримуємо сигнал, що Китай досі активно допомагає Росії затягувати цю війну. Ми маємо чіткі дані розвідки. Ми повинні посилитись зараз. план перемоги створений для цього моменту і я наполегливо закликаю усіх вас допомогти це зробити".

Як підкреслив президент України, "якщо ми почнемо зараз і слідуватимемо плану перемоги, ми можемо завершити цю війну не пізніше, ніж у наступному році".

На переконання Зеленського, усім відома психологія Росії, яка полягає у тому, що Росія погодиться на дипломатію лише тоді, коли бачитиме, що не зможе здобути нічого силою.

"Це план. Це саме те, що потрібно! Ми повинні створити належні умови, аби припинити війну", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку глава держави презентував ключові пункти плану перемоги.

Зокрема, перший пункт плану передбачає негайне запрошення України до НАТО, яке буде вирішальним, але безпосереднє членство настане пізніше.

"Путін має просто побачити, що його політичні розрахунки нічого не варті. І запрошення зараз, з членством пізніше, не матиме політичної ціни - це сильне рішення, яке нічого не вимагає окрім рішучості", - наголосив Зеленський.

За словами президента України, запрошення України до НАТО також означатиме неминучість європейської інтеграції для України і незаперечний шлях демократії в Україні.

"Запрошення зміцнить нашу дипломатичну позицію. І це буде одним з головних аргументів, щоб припинити війну", - сказав Зеленський.

Крім того, другий пункт плану стосується оборони.

Президент України переконаний, що треба тиснути на Росію на полі бою:

"Позиції на полі бою реально утримати в межах території України, коли також повернути війну назад в Росію, аби росіяни відчули, що таке війна і почали ненавидіти за це Путіна".

Як сказав Зеленський, Україна має чіткий перелік озброєння, яке може зробити це можливим. За його словами, завдяки Курській операції українці показали, що Путін не має достатньо сили для утримання території, коли Україна дійсно застосовує тиск.

"Саме тому ми повинні оснастити наші бригади, зняти усі обмеження, інвестувати в українську промислову базу, спільно виробляти і якомога скоріше наситити Україну системами протиповітряної оборони", - зауважив президент.

Разом з тим, третій пункт плану передбачає реальний тиск на Росію.

"Ми пропонуємо розмістити на території України пакет стримування, який або змусить Росію брати участь у реальних мирних переговорах, або дозволить знищувати їхні військові об'єкти. Це підхід до миру через силу для цього пункту", - зазначив Зеленський.

За його словами, йдеться про належний ракетний пакет. Усі деталі були надані партнерам України, які можуть допомогти втілити цей пункт, а саме Сполученим Штатам, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Також Україна готова поділитися деталями цього пунктами з усіма іншими лідерами, які готові підтримати.

"Путін повинен поважати нашу силу, аби не дати вільному світу тремтіти від його погроз. Ми можемо застосувати пакет стримування лише тоді, коли Росія не захоче припинити війну", - наголосив Зеленський.

Четвертий пункт стосується економіки. Президент сказав, що Україна має критичні ресурси, які оцінюються у трильйони доларів і Росія хоче їх захопити. Йдеться про титан, уран, літій, графіт, марганець і багато іншого, що не має потрапити ні в руки Росії, ні в руки її союзників.

"Україна пропонує ключовим партнерам - ЄС, Сполученим Штатам і нашим спільним глобальним партнерам - укласти спеціальну угоду про захист критичних ресурсів України, спільні інвестиції та спрямування відповідного економічного потенціалу для нашого спільного зростання. І в цій угоді мають бути передбачені достатньо сильні санкції, щоб Росія не змогла нас переграти", - повідомив Зеленський.

П'ятий пункт передбачає пропозицію України щодо заміни деяких американських військ в Європі на українських солдатів після війни.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на підтримку лідерів ЄС і готова до реальної дипломатії, але для цього має стати сильною, він додав:

"Силоміць нав’язане перемир’я замість справедливого миру ніколи не приносило безпеки. Нікому не подобається, коли війна повертається. І наша єдність, тиск на Росію та посилення України є запорукою завершення цієї війни у спосіб, який не дозволить Росії розпочати її знову. План перемоги - це місток до успішного проведення другого Саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це".

Також глава держави закликав лідерів ЄС не послаблювати санкційний тиск на Росію, бо цей тиск справді допомагає.

План перемоги України - останні новини

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна підтримує план перемоги України та її майбутнє членство в НАТО, проте наразі вступ країни до Альянсу не на часі. Він зазначив, що план перемоги буде обговорено на зустрічі у Брюсселі, яка відбудеться ввечері 17 жовтня.

Також Володимир Зеленський назвав мету плану перемоги України. За його словами, він розробляється не для критиків, а щоб зміцнити країну.

"І бути сильним - це не залежить від готовності чи бажання Росії. Лише від готовності наших партнерів. Тому це надає нам можливість зробити цей план реальністю", - наголосив президент.

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