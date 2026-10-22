Україна пропонує три варіанти гарантій безпеки після війни, - Зеленський

Вступ України в НАТО був би вигідним навіть для Росії, наголосив президент.

Україна розглядає три варіанти гарантій безпеки після завершення війни. Про це під час зустрічі з премʼєр-міністром Фінляндії заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНІАН.

"Ми говоримо про те, що це комплекс гарантій. Є НАТО, всі розраховують на це. Але і НАТО, і прямі гарантії Сполучених Штатів Америки, які проговорюються зараз з американцями. Там, є п’ята поправка. І коаліція охочих, де є гарантії безпеки Європи з США", - сказав президент.

Він зазначив, що усі ці гарантії можливо створити на основні сильної української армії. Президент зауважив, що йдеться як про кількісний, так і про якісний склад Сил оборони, на який треба "немаленьке фінансування".

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"Колеги з Європи і Америки про це знають. У нас все вже прораховано. І з фінансуванням, і з відповідною кількістю наших воїнів, щоб наша держава була спокійна", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що серед варіантів гарантій безпеки також є й питання вступу в НАТО, яке, за його словами, може бути вигідне і Альянсу І РФ.

"Ми вважаємо, що це важливо. Ми з нашою армією важливі для НАТО. Так само, як і НАТО дуже важливо для української безпеки. Ми не говоримо детально про це поки що. Але з партнерами ми це проговорюємо. Я вважаю, що це, якщо чесно, і росіянам потрібно, наш вступ в НАТО. Тому що для них це більше безпека, ніж Україна не в НАТО", - наголосив президент.

Він також прокоментував питання мирних переговорів з РФ. За словами президента, завтра він очікує на розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

"Завтра-післязавтра я хочу отримати сигнали від Рубіо щодо тих питань, які були підняті в нашому діалозі добу назад. Перші сигнали Кушнер мені сказав по дорозі в Київ. Він сказав, що вони проговорили з Росією, і ті підтримують зустріч в трьохсторонньому форматі - Америка, Україна, Росія. Зустріч в листопаді на високому рівні технічних команд", - розповів президент.

Мирні переговори: інші важливі новини

Раніше у Кремлі повідомили про те, що в їхню переговорну групу мають увійти помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський, а також військові. Остаточний склад делегації має ухвалити Путін.

Зауважимо, що раніше президент Зеленський заявив про готовність піти на мирну угоду з РФ за умови контролю росіянами частини територій України. Президент також наголосив на тому, що РФ не досягла жодних успіхів в Україні протягом цього року.

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