Кремль може відправити на переговори з Україною та США військових

Переговори мають пройти в Абу-Дабі.

Росія планує відправити на майбутні тристоронні переговори з США та Україною військових та помічника кремлівського диктатора Володимира Мединського. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, остаточний склад делегації визначатиме безпосередно Путін. Також він додав, що переговори планують відбутися на експертному рівні. Попередньо, вони пройдуть в Абу-Дабі, "приблизно в десятих числах місяця". Ушаков також заявив, що ключовою темою цієї зустрічі мають стати формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Що цьому передувало

Нагадаємо, в Кремлі після переговорів з американською стороною заявили, що ситуація розвивається в бік завершення війни в Україні. Водночас, коментуючи передані переговорниками США пропозиції щодо завершення війни від Європи, він заявив, що там є "нові нюанси", які "не повністю задовольняють" РФ. У РФ також закликали Європу "почати думати й серйозніше підходити до вирішення цієї кризи".

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Тим часом видання The Atlantic пише про те, що Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та РФ в грудні на саміті G20, який відбудеться в його гольф-клубі в Маямі. Видання зазначає, що для цього Трамп може посилити тиск на Київ й на тлі цього переговори можуть перетворитися на капітуляцію України.

Видання The Washington Post, аналізуючи спроби Трампа завершити війну в Україні, зазначає, що їх не можна назвати "справжніми". Оскільки процес переговорів в Осло був фактично односторонній. І якщо Київ їх підтримав, то жодної реакції зі сторони Москви немає.

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