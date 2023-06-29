Співробітництво з Білоруссю у оборонній та безпековій сфері "не вбачається доцільним".

Верховна Рада України ухвалила президентський Закон про припинення дії Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів (№0197). За це рішення проголосували 279 народних депутатів.

Йдеться про угоду, ратифіковану законом України від 19 жовтня 2005 року. Відповідною угодою, зокрема передбачалося, що сторони з метою забезпечення захисту отриманих ними державних секретів застосовують заходи захисту, що здійснюються ними по відношенню до власних державних секретів відповідного ступеня секретності та їхніх носіїв.

Сторони забезпечують на своїй території проведення необхідних інспекційних перевірок дотримання правил захисту державних секретів.

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Також сторони передають третій стороні держсекрети лише за письмовою згодою сторони, яка їх надала.

Уповноваженими органами щодо реалізації цієї угоди були Служба безпеки України та Комітет державної безпеки Білорусі.

У пояснювальній записці до відповідного проекту зазначається, що враховуючи повномасштабну воєнну агресію Росії проти України, в умовах якої Білорусь підтримала країну-агресора, а також факти дискримінаційних та недружніх дій з боку Білорусі, співробітництво з цією країною у оборонній та безпековій сфері не вбачається доцільним.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Розрив угод між Україною та Білоруссю

У квітні Верховна Рада підтримала припинення дії угоди України з Республікою Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації.

Вона визначала юридичні та організаційні засади забезпечення технічного захисту інформації, проведення консультацій та обміну досвідом із вдосконалення забезпечення технічного захисту інформації, а також здійснення співробітництва в галузі розробки і використання нормативно-правових актів у галузі технічного захисту інформації, надання послуг з питань контролю за станом технічного захисту інформації.

У жовтні 2022 року Кабінет міністрів погодив припинення дії угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилянню від податків. В уряді зазначили, що розрив договору прискорить згортання економічних і фінансових зв'язків з Білоруссю як державою-союзником Росії в повномасштабній війні проти України.