Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну Кабінет міністрів погодив припинення дії угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилянню від податків.
Про це повідомляється на сайті Кабміну.
Як зазначається в повідомленні, розрив договору прискорить згортання економічних і фінансових зв'язків з Білоруссю як державою-союзником Росії в повномасштабній війні проти України.
Завдяки розірванню договору Україна не буде зобов'язана обмінюватися з Білоруссю інформацією з податкових питань.
Білоруський бюджет не отримуватиме кошти від своїх працюючих в Україні резидентів. До всіх доходів білоруських резидентів, отриманих з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування-15%, замість пільгової ставки, встановленої на рік: 10% - на відсотки
Крім того, український бюджет не втрачатиме кошти через зарахування податку, сплаченого в Білорусі резидентами України.
Роль Білорусі у війні проти України
24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших днів вторгнення Білорусь надала Росії свої території як плацдарм для запуску ракет по українських містах.
4 жовтня 2022 року Лукашенко офіційно визнав участь Білорусі у війні проти України.
Того ж дня Лукашенко розповів, чи оголосить Білорусь мобілізацію.
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