Білоруський бюджет не отримуватиме кошти від своїх резидентів в Україні.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну Кабінет міністрів погодив припинення дії угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилянню від податків.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Як зазначається в повідомленні, розрив договору прискорить згортання економічних і фінансових зв'язків з Білоруссю як державою-союзником Росії в повномасштабній війні проти України.

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Завдяки розірванню договору Україна не буде зобов'язана обмінюватися з Білоруссю інформацією з податкових питань.

Білоруський бюджет не отримуватиме кошти від своїх працюючих в Україні резидентів. До всіх доходів білоруських резидентів, отриманих з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування-15%, замість пільгової ставки, встановленої на рік: 10% - на відсотки

Крім того, український бюджет не втрачатиме кошти через зарахування податку, сплаченого в Білорусі резидентами України.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших днів вторгнення Білорусь надала Росії свої території як плацдарм для запуску ракет по українських містах.

4 жовтня 2022 року Лукашенко офіційно визнав участь Білорусі у війні проти України.

Того ж дня Лукашенко розповів, чи оголосить Білорусь мобілізацію.

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