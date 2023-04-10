Рішення про припинення дії міжурядової угоди, підписаної в Мінську 22 січня 2003 року, підтримали 288 депутатів.

Верховна Рада підтримала припинення дії угоди України з Білоруссю про співробітництво в галузі технічного захисту інформації.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк. Рішення про припинення дії міжурядової угоди, підписаної в Мінську 22 січня 2003 року, підтримали 288 депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, угода визначає юридичні та організаційні засади забезпечення технічного захисту інформації, проведення консультацій і обміну досвідом по вдосконаленню забезпечення цієї діяльності.

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Також угода передбачає здійснення співробітництва в галузі розробки й використання нормативно-правових актів, і надання послуг з питань контролю за станом технічного захисту інформації.

"Виконання зобов'язань за угодою та протоколом українською стороною несе загрозу національним інтересам України, оскільки не гарантує дотримання білоруською стороною своїх зобов'язань стосовно вживання необхідних заходів технічного захисту інформації. З огляду на викладені факти Україні доцільно припинити дію Угоди та Протоколу", - йдеться в документі.

Припинення дій угод з Білоруссю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2022 року Кабінет міністрів погодив припинення дії угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилянню від податків. В уряді зазначили, що розрив договору прискорить згортання економічних і фінансових зв'язків з Білоруссю як державою-союзником Росії в повномасштабній війні проти України.

Раніше в липні Кабмін денонсував угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами. Документ було підписано у Мінську в 1998 році й визначав порядок і умови плавання суден України і Білорусі, що здійснюють перевезення пасажирів та/чи вантажів, транспортування плавучих об'єктів і перегін суден внутрішніми водними шляхами.

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