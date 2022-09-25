В МЗС України наголошують, що РФ треба притягнути до відповідальності за спроби змінити міжнародно визнані кордони України.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна скликає термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН стосовно фіктивних референдумів на окупованих територіях України. Росію потрібно притягнути до відповідальності за її подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України у порушення Статуту ООН", - наголосив Ніколенко.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

23 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в області вже почалося "голосування" на "референдумі" - росіяни зі зброєю та їхні пособники ходять по квартирах місцевих жителів, погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше заявляв, що в окупованому місті озброєні російські загарбники разом з колаборантами ходять по домівкам місцевих мешканців. Наляканим людям підказують, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму.

Сьогодні, 24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" на тимчасово захоплених російськими військами територіях України спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: