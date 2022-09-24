Росія має припинити війну та вийти з української території, вважає Мішель.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель на Генеральній Асамблеї ООН закликав до реформування Ради безпеки ООН.

Як він зазначив, нинішня Рада безпеки не є ані інклюзивною, ані представницькою.

Він виступив за термінову реформу, що б стосувалася, зокрема, принципу застосування права вето.

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"Застосування права вето має бути винятком, але воно стає правилом", – сказав він.

Мішель також наполягав на виключенні Росії зі складу РБ.

"Коли постійний член Ради Безпеки розв’язує неспровоковану і нічим не виправдану війну, засуджену Генеральною Асамблеєю, його відсторонення від Ради Безпеки має бути автоматичним", – наголосив він.

Мішель також звинуватив Росію у брехні. Він наголосив, що це країна веде нічку не "спецоперацію", а неспровоковану, незаконну та невиправдану війну, спрямована на силову зміну міжнародно визнаних кордонів.

Також голова Євроради нагадав про те, що Росія бреше, заявляючи, що санкції проти Росії спричиняють дефіцит продовольства та добрив у світі. Він сказав, що ще до війни сама Росія різко скоротила експорт зернових та добрив – "сприяючи коливанням цін" на світовому ринку, а потім силою заблокувала чорноморські порти, унеможливлюючи морську торгівлю.

"По правді кажучи, є дуже простий спосіб покласти край продовольчій кризі: щоб Росія припинила війну, вийшла з української території та зняла блокаду портів", – заявив Мішель.

Реформування Радбезу ООН: що варто знати

У Радбезі ООН є п'ять постійних членів (Франція, США, Китай, Великобританія та Росія) та 10 таких, що обираються ГА ООН. Перші мають право вето, і цим зловживая Росія, блокуючи рішення, що спрямовані на протидію її ж злочинам. На наступний день після повномасштабного вторгнення в Україну РФ ветувала резолюцію із закликом негайно забрати свої війська з території нашої країни.

Навесні президент Володимир Зеленський, заявив, що ООН має виключить РФ зі складу постійних членів Радбезу, що постпред України в ООН Сергій Кислиця вважає малоймовірним через наявність у Росії ядерної зброї.

Проти виключення РФ з Радбезу виступає інший її член – Китай. Голова МЗС країни Ван І заявив. що "Росія – постійний член Ради безпеки і повинна й надалі відігравати свою важливу роль в ООН, ніхто не може позбавити її цього права".

Впродовж останніх місяців на тлі розв’язаної Росією війни проти України лунали численні заклики до реформування Ради безпеки ООН. Тоді як Німеччина та США виступали до розширення кількості постійних та непостійних членів, Туреччина та Ліхтенштейн виступали за зміну правил виголошення вето. Зокрема, Туреччина виступає за заміну права вето на ухвалення рішень більшістю голосів.

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