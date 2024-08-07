Він натякнув, що саме українська влада винна у погіршенні відносин між країнами, оскільки вибрала неправильну поведінку.

Відносини між Україною та Ізраїлем змінилися у кращий бік, каже посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Так, в інтерв'ю РБК-Україна він прокоментував відносини між двома країнами у перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та те, як вони змінились після того. Відповідаючи на запитання, чи спав градус емоцій, що був у 2022 році Бродський сказав: "Так".

За його словами, цьому сприяло погіршення ситуації на Близькому Сході, і те, що сьогодні "і Україна, і Ізраїль зайняті своїми війнами".

Відео дня

"З боку України настало розуміння того, як потрібно будувати відносини з Ізраїлем. До початку війни в Україні були допущені деякі помилки щодо Ізраїлю. Були спроби говорити за допомогою медіа, ультиматумів. З Ізраїлем це не працює", - пояснив посол.

Бродський зазначив, що після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, Україна, і на найвищому політичному рівні, і на рівні звичайних громадян повністю солідаризувалася з Ізраїлем.

"Україна - одна з найбільш проізраїльських країн у Європі. Причому ми відчуваємо це на всіх рівнях, і що особливо важливо, ми відчуваємо це у плані громадської думки України, яка є однозначно на боці Ізраїлю. І ми цінуємо заклик президента, який було зроблено одразу після 7 жовтня, до світових лідерів приїхати до Ізраїлю, виявити солідарність", - сказав дипломат.

Він висловив жаль з приводу того, що президент Володимир Зеленський не приїхав досі до Ізраїлю. "Ми сподіваємося, що цей візит таки відбудеться. Ми будемо раді бачити президента Зеленського в Ізраїлі в будь-який момент", - підкреслив Бродський.

Він сказав, що свого часу було призначено попередню дату візиту, але з ініціативи української сторони візит було відкладено.

Говорячи про ставлення в ізраїльському суспільстві до України Бродський зазначив, що більшість ізраїльтян, як і раніше, підтримує Україну у війні проти РФ.

"Інше питання, що саме ізраїльське суспільство робило і готове робити зараз для України. Я думаю, що з боку деяких, скажімо так, офіційних представників України були допущені помилки, які призвели до того, що активна підтримка із боку ізраїльтян знизилася… Я чудово пам'ятаю перші дні війни, коли ізраїльтяни збирали пожертвування для України. Ізраїльтяни активно виявляли свою підтримку Україні. Але потім були речі, які змусили багатьох переглянути свою позицію. Це не означає, що вони перестали підтримувати Україну, але вони просто перестали робити це активно", - зазначив посол.

Він пояснив, що помилка полягала у тому, що Ізраїль нібито щось "повинен" Україні, особливо у плані військовому, а гуманітарна допомога оцінювалася як недостатня і навіть іноді як непотрібна.

"Я вважаю, що якщо країна допомагає, потрібно перш за все дякувати за допомогу. А потім обговорювати інші питання не за допомогою ультиматумів і не за допомогою засобів масової інформації, а за допомогою спеціальних каналів, особливо такі чутливі питання, як військово-технічна співпраця", - сказав Бродський.

В інтерв’ю він також сказав про "червоні ліні", які стосуються військової допомоги Україні, які Ізраїль через низку причин не може перетнути. "Принципово червоні лінії зберігаються через те, що нам, як і раніше, потрібно рахуватися з Росією, з її військовою присутністю на Близькому Сході, з тим впливом, який вона має і на Іран, Сирію, і з тим, що нам доводиться підтримувати комунікацію з Росією щодо дій наших ВПС у Сирії", - пояснив він.

Відносини України та Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський хотів здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності з країною через напад на неї ХАМАС. Але, як написав The Times of Israel з посиланням на джерела, йому сказали, що це "не на часі".

Після нападу Зеленський рішуче висловив солідарність Ізраїлю, заявивши, що держава має беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів.

Вас також можуть зацікавити новини: