Ізраїльська сторона відповіла, що наразі такий візит "не на часі".

Президент України Володимир Зеленський хотів здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС. Втім, йому сказали, що це "не на часі".

Про це повідомляють івритомовні ЗМІ з посиланням на джерела, передає The Times of Israel. Після нападу Зеленський рішуче висловив солідарність Ізраїлю, заявивши, що держава має беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів.

"Терор- це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому. Світ має бути єдиним, щоб терор не намагався забрати чи знищити життя будь-де й у будь-який момент", – сказав він.

Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після вторгнення російських військ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.

"Ізраїль не наважувався протистояти Москві, яка має велику військову присутність у Сирії", - зауважує видання.

Війна в Ізраїлі - як Україна евакуйовує громадян

Бойовики ХАМАСу здійснили масовану атаку на Ізраїль зранку 7 жовтня, випустивши по мирним містам сотні ракет. Крім того, вони прорвалися через кордон та атакували населені пункти поблизу нього. За даними місцевої влади, внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль з 7 жовтня загинуло понад 1400 людей. Серед загиблих є українці. Ізраїль у відповідь готує наземну операцію на території Сектору Газа.

Українці намагаються врятуватися з територій, охоплених війною. 14 жовтня з Ізраїля до Румунії вдалося евакуювати вже понад 200 українців. Україна працює над підготовкою нових евакуаційних рейсів.

Водночас евакуація з Сектора Гази українців та громадян інших країн зірвалася. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що причиною стало раптове скасування дозволу на евакуацію з ізраїльською стороною.

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