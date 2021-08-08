Новим послом призначений Міхаель Бродський.

В Україну прибув новий посол Ізраїлю Міхаель Бродський.

Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні в Facebook.

"Сьогодні дипломати посольства Ізраїлю в Україні зустріли нашого нового посла Міхаеля Бродського. Дипломати поділилися справжніми українськими традиціями та висловили сподівання на подальшу ефективну співпрацю!"- йдеться в повідомленні.

Новий посол Ізраїлю в Україні

Як повідомляв УНІАН, Бродський замінив на цій посаді Джоеля Леона, який працював послом Ізраїлю в Україні останні три роки.

Наприкінці червня уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні.

49-річний Бродський народився в Санкт-Петербурзі, близько 30 років тому іммігрував до Ізраїлю.

На початку своєї дипломатичної кар'єри близько 5 років працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років - директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

Також Бродський був послом Ізраїлю в Казахстані і послом-нерезидентом в Киргизстані.

Автор: Тамара Отовська