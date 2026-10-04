Історичний день: Зеленський розповів про підписання 15 домовленостей з Німеччиною

Йдеться про розвиток перехоплювачів і малих ракет для збиття реактивних "Шахедів", замовлення тисяч ракет IRIS-T і окреме збільшення виробництва ракет до Patriot.

Візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва має історичне значення. В ході цього візиту було укладено домовленостей на загальну суму 8,3 мільярди євро. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

За словами Зеленського, не тільки Німеччина допомагає Україні, а якраз Україна ділиться своїми знаннями і досвідом, і робить замовлення у німецьких виробників.

"Це робочі місця для Німеччини. І дійсно ми плануємо працювати в багатьох напрямках. Те, що сьогодні в індустрії вийшло - 15 угод підписано. І ми будемо багато замовляти у німецької сторони", - завив Зеленський.

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Він відзначив, що Україна і Німеччина мають спільне виробництво зброї.

"Важливо, що сьогодні ми почули про тест нашого нового перехоплювача. Це німецько-український перехоплювач "Спис". Був позитивний тест. Дякуємо компанії Quantum Systems", - наголосив Зеленський.

Відповідно, з компанією Quantum Systems підписано меморандум про взаєморозуміння з приводу випробування та закупівлі дронів-перехоплювачів проти реактивних дронів типу "Шахед".

Як повідомив Зеленський, Україна і Німеччина мають хороше співробітництво щодо створення перехоплювачів "Барс" для збиття реактивних дронів.

"В Німеччині відкрито відповідні лінії виробництва. Дякуємо німецьким партнерам", - повідомив Зеленський.

Окремо було підписано контракт з Quantum Systems на локалізацію виробництва українських безпілотників у Німеччині для Національної гвардії України.

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних "Шахедів". Німці і ми позитивно реагуємо. Будуть випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив", - завив Зеленський.

Також Україна працює з компанією Siemens.

"Є хороші домовленості про установки, які допоможуть НАК "Нафтогазу" під час війни", - сказав Зеленський і додав, що йдеться про насосне обладнання.

У цьому зв’язку, Siemens Energy дійсно підтримують і допомагають.

Замовлення ракет до IRIS-T

Як повідомив Зеленський, Україна здійснила велике замовлення ракет IRIS-T у компанії Diehl Defence.

"Зараз у нас буде замовлення - великі пакети", - сказав Зеленський.

Зокрема, сьогодні у Києві під час українсько-німецького бізнес форуму було підписано меморандум про розуміння щодо закупівлі і доставки тисяч ракет IRIS-T. Також підписано меморандум про розуміння з приводу закупівлі та постачання вогневих установок IRIS-T та додаткових ракетних комплексів.

І ще підписано меморандум про розробку та закупівлі високоточних артилерійських боєприпасів.

Збільшення виробництва ракет до Patriot в Німеччини

"Ми забезпечимо замовленнями повністю компанію в Німеччині, унікальні технології, посилимо наше ППО, будемо брати гроші з другої частини європейського кредиту. Розуміємо, що це серйозний буде внесок", - сказав президент.

Як підкреслив Зеленський, Україна і Німеччина будуть максимально працювати над розвитком ППО і також над збільшенням виробництва в Німеччині ракет для систем Patriot. "А це важливі домовленості", - підкреслив Зеленський.

Окремо президент відзначив початок роботи над створенням антибалістичної системи "Фрея".

"Я думаю, дай Бог, у нас буде позитивний результат", - сказав глава держави.

У цьому зв’язку робота ведеться з 10-ма країнами, серед яких Німеччина демонструє своє лідерство в цьому напрямку.

Інші домовленості

Як додав Зеленський, є хороші домовленості по артилерії.

"Дякуємо Hendsoldt щодо радарів. Будемо замовляти у німців, і нас це точно посилить. Це щодо виявлення ворожих цілей. FP з Hendsoldt почали працювати", - повідомив Зеленський.

Зокрема, з корпорацією Hendsoldt підписано меморандум про закупівлю тактичних і наглядових, а також радарів стеження.

Окремо Зеленський додав, що ще буде контракт на засоби ППО десь на суму 2 млрд.

Ще домовленість з Amprion щодо допомоги у проходженні зимового періоду.

"І також 2 тисячі роботизованих наземних систем НРК для наших військових. Будемо розвивати цей напрямок", - повідомив Зеленський.

Співпраця України з ФРН

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна розвиває чотири напрями озброєння для посилення ППО проти російських реактивних "Шахедів". Нині рівень збиття таких дронів становить 50–60%, тоді як звичайних – до 92%.

Президент відзначив ефективність перехоплювачів "Барс", програму малих ракет та розвиток турелів, а також наголосив на важливості постачання боєприпасів для F-16.

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