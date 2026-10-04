Канцлер Німеччини несподівано прибув до Києва, щоб оголосити про нову допомогу

Насамперед йдеться про дрони-перехоплювачі та далекобійне озброєння.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до України з неофіційним візитом, щоб пообіцяти додаткову допомогу у захисті від російських атак.

Як пише Spiegel, насамперед йдеться про дрони-перехоплювачі та далекобійне озброєння.

"Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", – заявив Мерц після прибуття.

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Мерца супроводжують міністр економіки Катаріна Райхе та десять підприємців, які представляють оборонну та енергетичну галузі.

За даними ЗМІ, у Києві Мерц має намір запевнити українські збройні сили у швидкій поставці тисяч дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними російськими безпілотниками.

Крім того, планується активізувати виробництво далекобійної зброї, здатної вражати лінії постачання в тилу російських військ. Загалом на ці цілі планується виділити один мільярд євро з уже затверджених бюджетних коштів, а також ще 350 мільйонів євро – на ремонт і відновлення зруйнованих електростанцій.

Мерц заявив, що приїхав до Києва, "бо в найближчі тижні Україна потребує всієї нашої підтримки".

"Незабаром для людей розпочнеться п’ята військова зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції". Однак українці не дозволяють російському терору зламати себе. "Сьогодні я скажу президенту Зеленському: "Ви й надалі можете розраховувати на нашу допомогу", – підкреслив він.

Росія посилює атаки на Україну напередодні зими

За даними ЗМІ, Росія цієї зими планує обрушити на Україну до 1000 ракет, дронів і бомб та залишити великі міста без світла, тепла й води.

Цілями мають стати електропідстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні. Кінцева мета росіян – відрізати великі українські міста від електро-, тепло- та водопостачання, що може спровокувати гуманітарну кризу. Київ, Харків та Одеса названі головними цілями. Йдеться про скорочення електропостачання в цих містах на 90%, зменшення теплопостачання до 90% та серйозне порушення роботи каналізації.

Також Росія розпочала удари по мостах через Дніпро в Києві. Ці атаки можуть послабити несучі конструкції мостів і змусити владу закрити їх на невизначений термін, замість того щоб ризикувати обваленням. Результатом став би логістичний кошмар для Києва та всієї країни.

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