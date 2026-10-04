Зеленський назвав чотири види зброї, які посилять захист України від реактивних 'Шахедів'

Йдеться про амуніцію калібром 20 мм для винищувачів F-16, реактивні перехоплювачі, малі ракети і турелі.

Президент України Володимир Зеленський перерахував чотири різні види озброєння, які мають посилити протиповітряні сили оборони України для збиття російських реактивних "Шахедів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції у Києві з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як зазначив глава держави, російські загарбники лише за тиждень запустили близько 900 реактивних "Шахедів", а ще фіксується близько тисячі звичайних.

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За його словами, звичайні "Шахеди" українські сили ППО збивають на рівні 85-92% залежно від того, наскільки комбінованою є атака Росії по Україні.

"Складно з реактивними "Шахедами", тому що не все залежить від того, що виробляється в Україні. Є питання з двигунами тощо. Але ми на цьому шляху і розвиваємо цей напрямок", - зазначив Зеленський.

При цьому, за його словами, зараз якісне збиття реактивних дронів становить близько 50-55%, іноді 60% завдяки українській авіації.

Україна прагне мати 5-6 тис. снарядів калібром 20 мм на добу для F-16

"F-16 дуже сильно допомагають, а 20 мм амуніція добре працює. Зараз ми працюємо над тим, щоби 5-6 тисяч відповідної амуніції у нас було на добу. Це дуже непросте завдання, ми над цим працюємо і дякуємо Німеччині також за підтримку цього напрямку. Це точно нас посилить", - відзначив Зеленський.

Стосовно отримання нових снарядів, Україна вчора контактувала з польською стороною - з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

"І будемо завтра також розмовляти з Дональдом і з Еммануелем (Макроном) і, безумовно, будемо працювати над тим, щоб збільшити цю амуніцію. Нам будуть допомагати і Норвегія, і Фінляндія. Ми працюємо над цим, щоб F-16 були заряджені. Дуже непросто, але тим не менш", - відзначив Зеленський.

Позитивні результати у збитті реактивних "Шахедів" продемонстрували перехоплювачі "Барс"

"Результати показали позитивні "Барси". Вже вони показали зараз найвищий відсоток, але й інші також підтягуються. Навіть, дай Боже, щоби була така конкуренція в хорошому сенсі цього слова. Безумовно, показують це ("Барси") - це дрони далекобійні, які майже як ракети. І зараз вони показують відсоток, десь 30%. Поки що таке збиття, але воно зростає", - підкреслив Зеленський.

Він повідомив, що Україна вдячна Німеччині за допомогу у створенні "Барсів".

"Є 2 тисячі цих дронів, які ми разом виробляємо. 2 тис. цих "Барсів" ми отримуємо. Це важливо дуже. Це фінансування ми отримуємо від німецької сторони", - зазначив президент.

Наприкінці жовтня запрацює українська програма малих ракет

"Далі малі ракети - програма малих ракет. Не буду казати зараз про назву. Їх кілька видів. Ми вочевидь побачимо результат в цьому місяці - в кінці, у другій половині цього місяця ми розраховуємо побачити результат", - повідомив Зеленський.

Він уточнив, що нині немає масованого застосування малих ракет.

"Але, якщо буде результат, там одразу ми зможемо вийти на нормальну кількість відповідного продукту", - зазначив Зеленський.

Програма турелів

Окрім того, за словами Зеленського, можна згадати ще про програму турелів.

"Ми тільки почали її нормально розвивати. Будуть десятки цих турелей на різних об'єктах. І будемо захищати, як можемо", - сказав Зеленський.

Загроза реактивних дронів для України - останні новини

Раніше експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський заявив, що росіяни вигадали новий спосіб посилити реактивні дрони. Він зазначив, що якщо порівнювати з початком вересня, то Україна нарощує можливості збиття реактивних дронів.

"Те, що росіяни були вимушені щось мудрувати з бойовою частиною кумулятивно-ріжучої дії показує, що до нас долітає не стільки реактивних "шахедів", скільки вони собі розраховували", - підкреслив експерт.

Також Зеленський раніше заявляв, що у жовтні Україна виготовить сотні перехоплювачів для реактивних дронів. Він нагадав, що наразі Сили оборони знищують близько 57 % реактивних дронів і від 85 % до 90 % безпілотників звичайного типу.

За словами глави держави, однією з перешкод на шляху створення засобів протидії російським дронам є нестача двигунів для перехоплювачів.

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