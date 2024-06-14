Угорщина та Словаччина рішення не блокували.

Посли Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до ЄС України та Молдови, повідомили на сторінці головування Бельгії в Раді ЄС у соцмережі X.

Там зазначили, що перші міжурядові конференції будуть скликані 25 червня. Угорщина та Словаччина рішення не блокували.

Також цю інформацію підтвердив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Угорщина більше не блокує переговорну рамку для України і, відповідно, Молдови. Компромісний текст узгоджено. Тепер Україна та Молдова мають офіційно розпочати переговори щодо вступу до Євросоюзу 25 червня", - повідомив він.

Варто зазначити, рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції – саме в цьому місяці завершується головування Бельгії в Раді ЄС.

Вступ України в Євросоюз - останні новини

Перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу мають розпочатися до кінця червня. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 сьогодні в Берліні.

"Україна виконала всі кроки, які ми (ЄК - УНІАН) прописали та сформулювали. Тому, ми віримо, що Європейський Союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця", - сказала вона.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський також наголосив, що станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави у Євросоюзі.

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