У ЄК заявляють, що Україна готова до переговорів про членство.

Європейська комісія порекомендує розпочати переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС уже цього місяця, до того, як Угорщина візьме на себе ротаційне головування в блоці. Про це пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

"Комісія наполягає на початку офіційних переговорів з Києвом і Кишиневом цього місяця, щоб дати позитивний сигнал обом країнам щодо їхнього прагнення до ЄС. У п'ятницю комісія заявить, що Україна тепер відповідає раніше не виконаним критеріям, включно з антикорупційними заходами, обмеженнями на політичне лобіювання, правилами декларування активів державних службовців і захистом мов, які використовуються національними меншинами", - пише FT.

Водночас Грузія, яка ухвалила закон про "іноземних агентів" всупереч попередженням Брюсселя, не отримає такої рекомендації.

Відео дня

Як зазначає видання, рекомендація Брюсселя вимагає одностайності урядів країн ЄС, і очікується, що Угорщина виступить із запереченнями, посилаючись, зокрема, на ставлення Києва до угорської меншини України.

Крім того, за словами високопоставленого дипломата ЄС, у Будапешта є додаткові претензії, що стосуються прав інших меншин в Україні, зокрема, використання неукраїнських мов, які виходять за рамки офіційних умов комісії.

Угорщина прийме ротаційне головування в ЄС 1 липня, що дасть їй додаткові важелі впливу на формування порядку денного засідань, на яких обговорюватимуть питання, пов'язані з Україною.

Бельгія, яка наразі головує в ЄС, сподівається досягти одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ до ЄС 25 червня, перш ніж передати естафету Угорщині.

Вступ України до ЄС - що треба знати

Україна подала заявку на членство в ЄС упродовж кількох тижнів після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року і в червні 2022 року отримала статус кандидата.

На початку травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна наблизилася впритул до фактичного старту переговорів щодо вступу до ЄС.

Раніше в листі до Бельгії, яка зараз головує в ЄС, дванадцять країн-членів ЄС закликали Брюссель офіційно розпочати вже в червні переговори про членство України та Молдови.

Вас також можуть зацікавити новини: