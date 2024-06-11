Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство у Євросоюзі.

Перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу мають розпочатися до кінця червня. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 сьогодні в Берліні.

"Україна виконала всі кроки, які ми (ЄК – УНІАН) прописали та сформулювали. Тому, ми віримо, що Європейський Союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця", - сказала вона.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський також наголосив, що станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави у Євросоюзі.

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"Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати часом, коли буде затверджена переговорна рамка та розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це – виконання обіцянок, які дає Європа. І це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями", - зауважив глава держави.

Вступ України в ЄС - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше Financial Times із посиланням на обізнані джерела зазначило, що Європейська комісія порекомендує розпочати переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС уже цього місяця, до того, як Угорщина візьме на себе ротаційне головування в блоці. Водночас Грузія, яка ухвалила закон про "іноземних агентів" всупереч попередженням Брюсселя, не отримає такої рекомендації.

Видання написало, що рекомендація Брюсселя вимагає одностайності урядів країн ЄС, і очікується, що Угорщина виступить із запереченнями, посилаючись, зокрема, на ставлення Києва до угорської меншини України.

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