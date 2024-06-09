Експерти вважають, що для Києва немає альтернативи вступу до Альянсу.

Президент США Джо Байден, схоже, поставив крапку щодо заявки України на вступ до НАТО. Деякі експерти вважають, що будь-які гарантії безпеки для України з боку членів НАТО без вступу до Альянсу - "відверта брехня".

Видання Business Insider пише, що Байден не буде послаблювати свої шанси на переобрання. Однак відмова від плану прискореного вступу до НАТО залишає надії України на членство.

Лео Літра, запрошений науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, сказав: "Байден намагається закріпити у свідомості американської громадськості думку про те, що США не збираються втручатися, щоб не послабити свої шанси на переобрання".

Відео дня

Гарантії безпеки для України

На додаток до спільної декларації G7, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року, Україна підписала 15 двосторонніх угод про безпеку з країнами-членами НАТО.

Штефан Майстер, керівник програми зі Східної Європи в Німецькій раді з міжнародних відносин, сказав, що ці пакети забезпечать Україні "надійнішу довгострокову військову підтримку і підтримку безпеки з боку країн-членів НАТО".

Помічник генсекретаря НАТО Девід ван Віл повідомив, що в липні очікується угода між НАТО і Україною про розширення співпраці в галузі оборонних технологій та обміну розвідувальною інформацією щодо можливостей Росії з ведення радіоелектронної боротьби.

Однак Майстер зазначив, що відсутність стабільних зобов'язань щодо військової допомоги після 2024 року "відображає поточні проблеми, з якими стикається Україна та її союзники, і розбіжності всередині НАТО".

За його словами, ці пакети є реакцією на ситуацію, коли між країнами-членами немає згоди щодо інтеграції в НАТО. Кожній державі-члену Альянсу доводиться самостійно займатися "більш ретельним плануванням довгострокової підтримки України".

Альтернативи НАТО немає

Попри активну підтримку України з боку країн НАТО, експерти попереджають, що ці гарантії не мають великої ваги без обіцянки повноправного членства.

"Без членства України в НАТО гарантії безпеки для України - відверта брехня", - вважає канадський аналітик Майкл Маккей. "Те, що Україна не входить до НАТО, служить тільки інтересам російської терористичної держави".

Як приклад того, що такі "гарантії" можуть виявитися порожнім звуком, Літра нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна мала передати свій ядерний арсенал в обмін на захист від США, Великої Британії та Росії

"Цей меморандум нічого не зробив для запобігання війні", - вказав експерт.

Хоча Україна і деякі члени НАТО розглядають ці угоди як "інструменти для підготовки України до членства в НАТО в майбутньому", Літра каже, що "загальне відчуття, особливо в США і Німеччині, полягає в тому, що вступ України до НАТО став би ескалацією для Росії".

За словами Майстера, "альтернативи інтеграції в НАТО немає".

Україна в НАТО - що сказав Байден

Президент США Джо Байден відповів, як бачить мир для України в майбутньому.

"І це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, щоб вони могли обороняти себе в майбутньому", - заявив американський лідер.

Вас також можуть зацікавити новини: