Байден відповів, яким має бути мир в Україні

Зокрема, мир має бути таким, аби Росія не могла Україну окупувати, але це не означає членства в НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відповів, як бачить мир для України у майбутньому.

Про це Байден сказав в інтерв'ю для видання Time. Зокрема, в очільника Білого дому запитали, якою має бути кінцева мета в Україні і яким має бути мир.

"Мир виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну", - наголосив Байден. Відео дня

При цьому, слово "ніколи" президент США повторив чотири рази.

"І це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це значить, що у нас з ними відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, аби вони могли обороняти себе у майбутньому", - додав Байден.

Водночас, як нагадав лідер США, він раніше говорив про те, що не готовий підтримати НАТО-зацію України.

Разом з тим, за його словами, якщо країни Заходу дозволять Україні впасти, то за нею впадуть інші країни по сусідству з Росією.

Також у нього запитали, чи існує загроза того, що НАТО перебуває на слизькому шляху до війни з Росією.

"Ні, ми на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо стосовно України", - сказав Байден.

Позиція Байдена щодо України

Як повідомляв УНІАН, Байден заявив, що його країна твердо підтримуватиме Україну у її боротьбі проти Путіна, якого він назвав "жорстоким тираном". При цьому він наголосив, що американські військові не воюватимуть в Україні.

У грудні 2023 року Байден заявив, що треба забезпечити перемогу України у війні з Росією, щоб наблизитись до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору. Також треба, аби усі союзники погодилися з приєднанням України до НАТО.

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