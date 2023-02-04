Президент зазначив, що готується велика інтеграція України у внутрішній ринок Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що існує розуміння того, що розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі можна цього року.

Глава держави нагадав, що 3 лютого у Києві відбувся черговий саміт Україна - Європейський Союз.

"Ми маємо досить конкретні домовленості з нашими партнерами про те, як Україна стане ще ближчою з Європейським Союзом", - сказав він у своєму відеозверненні.

Він наголосив, що Україна йде до своєї мети.

"Ми зберегли українську свободу, ми захищаємо цінності України, і ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави. Сьогодні дуже відчувалась впевненість у цьому під час саміту. Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре", - сказав президент.

Зеленський розповів, про що конкретно сьогодні вдалося домовитися.

"Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію, зокрема санкційний тиск", - сказав глава держави.

Він додав, що сьогодні обговорювався і десятий санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. "Є наші пропозиції щодо цього пакету - сьогодні ми їх озвучили партнерам", - розповів Зеленський.

Крім того, обговорювалися зміни в інституціях України, які здійснюються, і які наша країна ще готується здійснити. "Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури, і в першу чергу - соціальної та енергетичної", - додав глава держави.

Також обговорювалася реалізація Fast Recovery Plan. "Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований саме на Fast Recovery", - сказав Зеленський.

Він також додав, що готується більша інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС - це "більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні; це доходи державного і місцевих бюджетів". "Тобто це те, що робить Україну реально міцнішою", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що він вже звітував про різні домовленості щодо української формули миру.

"Це конкретні десять пунктів, реалізація яких точно дозволить відновити нашу територіальну цілісність і безпеку не лише України, а й усієї Європи та міжнародний правопорядок. Тобто відновити все те, що руйнує агресія Росії. Сьогодні ЄС офіційно підтримав українську формулу миру. Це зафіксовано у підсумковій заяві саміту. І ми домовилися про конкретну допомогу з боку ЄС у реалізації нашої формули миру", - наголосив глава держави.

Він назвав це вагомим дипломатичним здобутком. "І ми робимо все, щоб агресія Росії стала самовбивчою для неї", - сказав Зеленський.

Україна в ЄС - останні новини

Як заявив президент України Володимир Зеленський, під час саміту Україна-ЄС, який проходив у Києві 3 лютого, було схвалено план дій щодо подальшої інтеграції секторів української економіки до спільного ринку Європейського Союзу.

"Одним з важливих досягнень саміту став прогрес у питанні інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу. Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023-2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки - промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", - сказав він.

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