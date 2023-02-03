За словами президента, його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки.

Під час саміту Україна - ЄС, який сьогодні проходив у Києві, був схвалений план дій щодо подальшої інтеграції секторів української економіки в спільний ринок Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу за підсумками саміту заявив президент України Володимир Зеленський.

"Одним з важливих досягнень саміту став прогрес у питанні інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу. Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023-2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки – промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", - сказав він.

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Також він додав, що на саміті була дана позитивна оцінка виконанню Україною семи рекомендацій Єврокомісії, які наша країна отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Крім цього, глава держави подякував за виділення Євросоюзом додатково 1 млрд євро, які будуть спрямовані на проекти в рамках програми швидкого відновлення України.

Попри повномасштабну війну, підкреслив президент, прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є очевидним.

"На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань за угодою. Сьогодні також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії. Вперше в нашому двосторонньому документі, в спільній заяві саміту, зафіксовані наміри почати переговори про вступ і почати їх якомога швидше, і ми вже почали підготовку до цих переговорів, і ми очікуємо відповідних рішень Єврокомісії та Європейської Ради. Мета - це почати переговори вже в цьому році", - додав він.

Війна в Україні та ЄС:

28 лютого 2022 року, на четвертий день повномасштабної агресії РФ президент України Володимир Зеленський подав заявку на отримання статусу кандидата в ЄС для нашої країни.

23 червня Європейська Рада офіційно надала статус кандидата на членство в Європейському Союзі Україні та Молдові.

1 лютого 2023 року консорціум з дев'яти українських експертних організацій дійшов висновку, що Україні вдалося перетнути психологічний кордон у 50% в рамках виконання потрібних критеріїв для вступу в ЄС. Прогрес України оцінили в 5,8 бала з 10 можливих.

Найбільшого успіху Україна домоглася в реформі медіасфери і законодавства щодо нацменшин. Найгірша ситуація з відбором суддів до Конституційного Суду і з проведенням антиолігархічної реформи.

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