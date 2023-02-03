Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо тих, хто працює на російську агресію.
"Є чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію. Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені", - наголосив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
Він подякував працівникам Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції та Офісу генерального прокурора за "нові кроки з відновлення справедливості після дій від тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави".
Останні санкції РНБО
Як повідомляв УНІАН, 23 січня він ввів у дію санкції проти російських релігійних діячів. Також нещодавно Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян Російської Федерації, України і Білорусі.
28 січня, Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.