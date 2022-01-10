Берлін закликали "відмовитися від блокадної позиції".

Німеччина несе відповідальність за ситуацію в Україні і має забезпечити країну оборонним озброєнням.

Таку заяву посол України в Німеччині Андрій Мельник зробив в коментарі газетам німецької медіагрупи Funke, передає журнал Der Spiegel.

Читайте такожГлава МЗС Німеччини не підтримала постачання зброї УкраїніМельник закликав Німеччину "відмовитися від наявної абсолютно морально небезпечної блокадної позиції" та "терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням".

На його переконання, Німеччина несе "таку ж історичну відповідальність за Україну, як і за Ізраїль".

Крім того, дипломат закликав уряд Німеччини старанно працювати над тим, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО та ЄС.

"Бо тільки в тому випадку, якщо Україна стане невіднятною частиною Північноатлантичного пакту, Путін назавжди позбавиться спокуси напасти на нас", - сказав Мельник.

На сьогодні небезпека російського вторгнення в Україну залишається високою.

"Всі сигнальні вогні блимають яскраво-червоним", - каже посол.

Нагадаємо, 22 грудня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів із Росією щодо ситуації навколо України. При цьому представник уряду ФРН додав, що сам Берлін віддає перевагу "нормандському формату" за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

Президент Франція Еммануель Макрон заявив, що разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пропонує провести зустріч у "нормандському форматі".

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