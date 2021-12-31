На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не підтримує постачання будь-якої зброї Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю DPA, текст якого опублікований на сайті МЗС Німеччини.

"Країни G7 і Євросоюз дуже чітко дали зрозуміти, що подальше воєнне загострення на українському кордоні і, головним чином, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії. Якщо ми озвучимо усі наші варіанти для дій, тоді ми матимемо довгий перелік. Однак наш пріоритет зараз - це унеможливлення подальшого загострення. Цього можна досягнути лише за допомогою дипломатії у "нормандському форматі" і через Раду НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ", - наголосила Бербок.

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На уточнююче запитання, чи відхиляє німецький уряд ідею постачання будь-якого озброєння для України, Бербок наголосила, що "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів із Росією щодо ситуації навколо України. При цьому представник уряду ФРН додав, що сам Берлін віддає перевагу "нормандському формату" за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

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