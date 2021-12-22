Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до переговорів з Москвою.

Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів із Росією щодо ситуації навколо України.

Як передає Deutsche Welle, про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

"В принципі ми хочемо зробити свій внесок у деескалацію і готові до будь-яких переговорів", - зазначив Гебештрайт. За його словами, жоден із можливих шляхів для діалогу не слід закривати.

При цьому представник уряду ФРН додав, що сам Берлін віддає перевагу "нормандському формату" за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала до переговорів з Москвою.

"Моє занепокоєння велике", - заявила вона, додавши, що Берлін має докласти зусиль "до останнього міліметра" задля досягнення діалогу. Необхідно розмовляти, навіть якщо є пропозиції, які, з позицій ФРН, не можуть бути в основі переговорів, вважає глава МЗС Німеччини.

Можливий наступ РФ

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.