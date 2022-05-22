Про вихід із цих угод сьогодні проголосували у Верховній Раді.

Україна вийшла ще з низки угод Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, про вихід із цих угод сьогодні проголосували у Верховній Раді.

Так, 287 голосами депутати підтримали вихід України з Угоди про співпрацю у боротьбі з незаконною міграцією, а 274 - з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-членів СНД у Великій Вітчизняній війні.

Зокрема, перша угода від 1999 року передбачала, що у разі прибуття незаконних мігрантів до однієї зі сторін угоди з території іншої сторони, то, у разі наявності відповідних доказів про це, таких осіб передають останній.

Україна вийшла з низки угод СНД

У лютому Україна вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, укладених у межах СНД.

У квітня Україна вийшла з угоди у рамках СНД, яка стосувалася правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

Уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.

Влітку 2021 року Україна вийшла з угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.

Довідка УНІАН. Співдружність незалежних держав – це регіональна міжнародна організація, яка створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях.

Україна була однією з членів-ініціаторів створення СНД. Україна й Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія розпочала війни на їхніх територіях.