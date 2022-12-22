Євросоюз запрошує президента нашої країни у Брюссель.

На початку 2023 року відбудеться 24-й саміт Україна-ЄС.

Захід відбудеться в п'ятницю, 3 лютого, про це сказав прес-секретар президента Європейської Ради Баренд Лейтс, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн проведуть із президентом України Володимиром Зеленським саміт Україна-ЄС 3 лютого 2023 року.

Відео дня

Місце проведення саміту ще не визначене.

"Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого і є відкрите запрошення до президента Зеленського відвідати Брюссель", - сказав Лейтс.

Саміт Україна-ЄС - що необхідно знати про захід

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2021 року в Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС.

За його підсумками, Урсула фон дер Ляєн назвала три напрямки, які наблизять Україну до перспективи членства в Євросоюзі. Зокрема, йшлося про втілення реформ, поступову економічну інтеграцію та поглиблення політичної асоціації і повного впровадженя глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

Під час саміту Україна та Європейський Союз підписали угоду про спільний авіаційний простір, яка сприятиме здешевленню авіаквитків.

У спільній заяві саміту було сказано, що Євросоюз підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Довідка УНІАН. Проведення самітів Україна - ЄС здійснюється на підставі статті 5 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до якої "сторони проводять регулярні засідання в рамках політичного діалогу на рівні самітів".

Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської Ради та президента Європейської Комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

Зустрічі у рамках самітів надають сторонам можливість на найвищому рівні підбити підсумки співробітництва між Україною та ЄС за рік, що минув, визначити пріоритети взаємодії на найближче майбутнє, обговорити розвиток ситуації в Україні та Європейському Союзі, а також узгодити позиції щодо актуальних міжнародних питань.

Вас також можуть зацікавити новини: