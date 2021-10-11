В Європейському Союзі повідомили порядок денний саміту Україна – ЄС, який у вівторок, 12 жовтня, відбудеться в Києві.
Порядок денний заходу розкрито у повідомленні, розміщеному на сайті Ради ЄС.
У понеділок, 11 жовтня, президент Європейської Ради Шарль Мішель о 17:45 відвідає Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".
Яким буде порядок денний саміту Україна – ЄС:
- У вівторок в рамках саміту Україна – ЄС Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн о 8:30 ранку зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським;
- Потім – о 9:00 – відбудеться робочий сніданок, о 9:45 розпочнеться пленарна сесія, а об 11:25 – церемонія підписання документів;
- Об 11:30 запланована прес-конференція;
- О 18:00 заплановано зустріч Мішеля із Зеленським.
Читайте такожУ ЄС закликали Україну припинити видачу кількох дійсних закордонних паспортівСаміти Україна – ЄС вже відбувалися раніше.
Нагадаємо, у 2014 році Україна та ЄС підписали Угоду про асоціацію. На початку вересня 2017-го документ набув чинності у повному обсязі в частині поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі.
З 11 червня 2017 року між Україною та Євросоюзом почав працювати безвізовий режим.
У МЗС України запевняли, що загрози скасування безвізу з ЄС немає.