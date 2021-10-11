У Раді ЄС повідомили, що в Києві у межах саміту, зокрема, Зеленський зустрінеться з президентом Європейської Ради.

В Європейському Союзі повідомили порядок денний саміту Україна – ЄС, який у вівторок, 12 жовтня, відбудеться в Києві.

Порядок денний заходу розкрито у повідомленні, розміщеному на сайті Ради ЄС.

У понеділок, 11 жовтня, президент Європейської Ради Шарль Мішель о 17:45 відвідає Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Яким буде порядок денний саміту Україна – ЄС:

У вівторок в рамках саміту Україна – ЄС Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн о 8:30 ранку зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським;

Потім – о 9:00 – відбудеться робочий сніданок, о 9:45 розпочнеться пленарна сесія, а об 11:25 – церемонія підписання документів;

Об 11:30 запланована прес-конференція;

О 18:00 заплановано зустріч Мішеля із Зеленським.

Читайте такожУ ЄС закликали Україну припинити видачу кількох дійсних закордонних паспортівСаміти Україна – ЄС вже відбувалися раніше.

Нагадаємо, у 2014 році Україна та ЄС підписали Угоду про асоціацію. На початку вересня 2017-го документ набув чинності у повному обсязі в частині поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі.

З 11 червня 2017 року між Україною та Євросоюзом почав працювати безвізовий режим.

У МЗС України запевняли, що загрози скасування безвізу з ЄС немає.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк