Байден висловив захоплення стійкістю і відвагою українців.

Україна та українці є натхненням для США і цілого світу.

Про це президент США Джо Байден заявив, згадуючи візит президента України Володимира Зеленського у Білий дім.

"Україна та український народ надихають не просто нас, вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського", – написав президент Байден у "Твіттері і супроводив повідомленні відеороликом.

Відео дня

На відео Байден зазначив, що для нього "честь стояти на боці України у цій жорстокій війні, яку розв’язав Путін". Байден додав, що "стійкість і рішучість" українців "надихає не лише американців, але і цілий світ", і що американці "гордо стоять поруч з українцями". Також він згадав про "союзників з Європи, Японії, інших країн", які надають необхідну фінансову, гуманітарну і військову підтримку, передає Голос Америки.

У цьому ж відео президент Зеленський дякує президенту США та американському народу за цю підтримку.

Візит Зеленського у США

До організації та забезпечення заходів безпеки Зеленського під час візиту до Вашингтона були залучені різні структури США. За даними видання, Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.

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