Журналісти підкреслили, що захищаючись від агресора, українці знайшли нове почуття державності.

Авторитетне видання The Economist обрало Україну країною року 2022 року.

"Нашою країною року у 2022 році може бути тільки Україна. За героїзм свого народу і за протистояння агресору", - йдеться в коментарі видання.

Там зазначили, що в звичайний час важко вибрати країну року, але в цьому році, вперше з тих пір, як The Economist почав називати країни року в 2013 році, вибір був очевидний - це може бути тільки Україна.

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"Честь зазвичай дістається країні, яка, на наш погляд, найбільше покращилася за 12 місяців. Так що Україна незвичайний вибір, оскільки життя українців значно погіршилася після неспровокованого вторгнення Володимира Путіна в їх країну", - зазначило видання.

The Economist виділив кілька якостей українців і перше з них - героїзм.

"Коли почалося вторгнення, більшість думала, що Україна буде розчавлена... Українці стояли і билися. Президент Володимир Зеленський, відкидаючи пропозиції заходу вивезти його з Києва, нібито огризнувся, що йому потрібні "боєприпаси, а не транспорт". Подібний характер проявили і прості українці", - зазначило видання.

Журналісти підкреслили, що захищаючись від агресора, українці знайшли нове почуття державності.

Також у матеріалі звернули увагу на винахідливість ВСУ. "Вони помітили слабкості ворогів, підірвали їх запаси пального і боєприпасів і швидко навчилися користуватися новою західною зброєю. Вони передали прийняття рішень польовим офіцерам, зробивши свої підрозділи спритними та адаптованими... Вони спритно користувалися допомогою дружніх спецслужб, в той час як їхні вороги воювали напівсліпими, а іноді видавали власні позиції, телефонуючи по відкритих лініях", - наголошується в матеріалі видання.

Українці також продемонстрували стійкість. "Коли вдома немає води з-під крана, топлять сніг. Коли немає електрики-знаходять тепло і світло в кафе з дизельними генераторами або сплять в офісах, де вони працюють, у багатьох з яких зараз є бомбосховища. Жахи, які Путін продовжує завдавати їм, схоже, не вплинули на їхній бойовий дух", - йдеться в коментарі до вибору.

Також журналісти зазначили, що українці не відповіли на військові злочини військовими злочинами. Навпаки, Російські військовополонені вражені тим, як добре з ними поводяться. Багато в чому це пов'язано з тим, що Україна є не нацистською державою, як стверджує Путін, а демократичною, в якій людське життя має значення.

Журналісти відзначили, що протистоячи російському деспоту, українці захистили своїх сусідів і надихнули всіх пригноблених людей у світі.

"Українці показали, що... терору можна протистояти. Їх боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!",- підсумували у виданні.

Визнання України та її преидента у світі

5 грудня президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією британської газети Financial Times.

А 7 грудня президент Володимир Зеленський і "дух України" стали "людиною року" за версією британського журналу Time.

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