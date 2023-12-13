Глава держави відзначив, що у зимовий період увага зосереджується на обороні сходу України, де Росія зосередила сотні тисяч військових, аби стримувати і знищувати їх.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поради деяких генералів США та окремих осіб, що Збройним силам Україні варто віддати пріоритет обороні, а не наступу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з учасниками другого саміту Україна–Північна Європа (з лідерами Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії та Ісландії).

Зокрема, у президента запитали думку про твердження деяких американських генералів, що наразі настав час оборонятися, щоб утримати лінію фронту, а не наступати.

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"Щодо заяви генералів Сполучених Штатів, деяких осіб і військових, я скажу вам так: у будь-якому випадку - це не про кризу. Це про зиму і в зиму завжди уповільнюються ті чи інші операції - контрнаступальні чи оборонні. Я думаю, що цей сигнал пов'язаний саме з цим. Тобто, ми розуміємо, що у Росії не було ніяких перемог у цьому році. Вони нічого не змогли окупувати. А взимку усе уповільнюється через багато різних причин", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що наразі мова йде про оборону сходу України, тому що саме там сьогодні зосереджено більшість військ Російської Федерації. Глава держави нагадав, що саме на сході України було розбите угрупування "вагнерівців", а саме: 20 тисяч окупантів було вбито.

"І тепер вони туди відіслали велику кількість своїх військ. Ми говоримо вже про сотні тисяч військових. І тому, найголовніше там - стримувати і знищувати їх на нашій землі. Що стосується перемоги - усі говорять про великий успіх на морі, який дійсно був. Я вважаю, що це успіх для наших українських військових, і для людей, і дійсно, розблоковано Чорне море - флот Російської Федерації витіснено з Чорного моря. І це успіх. Треба готуватись до наступних операцій", - сказав Зеленський.

Контрнаступ України - про що писала західна преса

За даними видання The New York Times, американське і українське військове керівництво шукають нову стратегію, яку зможуть почати реалізовувати на початку наступного року, щоб забезпечити успішність ЗСУ на полі бою. Потреба в новому підході виникла після того, як контрнаступ України не досяг мети щодо звільнення території.

За даними видання, американські військові наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання території, яка є в України, окопування і нарощування запасів і сил протягом року. Українці хочуть перейти в атаку, або наземну, або за допомогою дальніх ударів.

США вважають, що запропонований ними варіант поліпшить самодостатність України, забезпечить безпеку і дозволить відбити будь-який новий російський наступ.

Мета полягатиме в тому, щоб створити досить реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі в змістовних переговорах в кінці наступного року або в 2025 році.

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