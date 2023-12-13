Глава держави нагадав про те, як Україні було важко на початку повномаштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в разі припинення надходження Західної військової допомоги Україні доведеться воювати так само, як це було на початку повномаштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Зокрема, у президента запитали, чи може Україна перемогти у війні без конкретної військової допомоги від Європейського Союзу і США.

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"Як ви знаєте, протягом перших днів повномасштабної війни - від 24 лютого ми дійсно були наодинці. І це було складно і дуже важко. Трагічний період для нас і нашого народу. І ви бачили, як це для нас було. Нас майже окупували. Але ми нікуди не втекли. Ми не виїхали і ми прийняли цей бій", - сказав Зеленський.

"Коли ви питаєте, чи можливо це робити без допомоги? Це можливо робити так, як це було. Тобто, я маю на увазі, що це складно, ви втрачаєте багато людей. І якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, дітей… Вам безумовно потрібен справжній потужний щит оборони. Починаючи з літаків і закінчуючи артилерією. Немає значення. Я говорю про те, що нам це потрібно", - додав президент.

"Якщо світ, Європа об'єднуються навколо України - це важливо для нас. Безумовно, не можна перемогти без допомоги, але й програти також не можна, тому що це єдине, що у вас є - ваша держава", - сказав Зеленський.

Військова допомога США Україні

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні допомоги на 200 мільйонів доларів.

Він закликав Конгрес США виступити на стороні України і проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви у роботі на Різдвяні і новорічні свята.

Водночас, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон зберігає непохитність у вимогах до президента США Джо Байдена щодо схвалення додаткової допомоги для України. Зокрема, Джонсон заявляє, що адміністрація Джо Байдена має надати чітку стратегію щодо бачення перемоги України, запровадити чіткий нагляд за розподілом американської допомоги, і вирішити проблему незаконної міграції на південному кордону.

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