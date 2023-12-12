Український президент Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона в критичний момент, як на фронті, так і на Капітолійському пагорбі.

Американське і українське військове керівництво шукають нову стратегію, яку зможуть почати реалізовувати на початку наступного року, щоб забезпечити успішність ЗСУ на полі бою.

Як пише видання The New York Times (NYT), потреба в новому підході виникла після того, як контрнаступ України не досяг мети щодо звільнення території.

Видання зазначило, що після провальної спроби взяти Київ за три дні, російські військові почали змінювати тактику і відновлювати міць. За словами американських чиновників, у Москви тепер більше військ, боєприпасів і ракет. Також окупанти посилилися дронами, багато з яких постачає Іран.

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На тлі цього США активізують особисті військові консультації, які вони надають Україні, направляючи до Києва генерала, який більш тісно контактуватиме з українським військовим керівництвом. Офіцери американських і українських Збройних сил сподіваються опрацювати деталі нової стратегії в січні в ході серії військових навчань, які пройдуть в Німеччині.

За даними видання американські військові наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання території, яка є в України, окопання і нарощування запасів і сил протягом року. Українці хочуть перейти в атаку, або наземну, або за допомогою дальніх ударів.

"Ставки величезні. Американські офіційні особи кажуть, що без нової стратегії і додаткового фінансування Україна може програти війну", - написало видання.

Повертаючись до деталей стратегії, NYT зазначив, що США вважають, що запропонований ними варіант поліпшить самодостатність України, забезпечить безпеку і дозволить відбити будь-який новий російський наступ.

Мета полягатиме в тому, щоб створити досить реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі в змістовних переговорах в кінці наступного року або в 2025 році.

Водночас українські чиновники вивчають стратегії, засновані на успішних глибоких ударах по Криму восени. Вони шукають способи вивести РФ з рівноваги за допомогою нападів на збройові заводи, склади зброї і поїзди для перевезення боєприпасів, а також здобути символічні перемоги. Один колишній високопоставлений військовий чиновник України відмовився говорити про деталі стратегії, але сказав, що новий план допрацьовується і є "дуже сміливим".

"Але є деякі ознаки компромісу. Високопоставлені американські чиновники заявили, що вони відкриті для деяких нових ідей України", - пише видання. У матеріалі вказується, що глибокі удари України по окупантах у Криму вразили США і стали яскравим фрагментом у контрнаступі. Американські стратеги вважають, що українці зможуть закріпити цей успіх у 2024 році, навіть якщо більша частина їх енергії буде витрачена на відновлення сил.

Видання вказало, що у зв'язку з розробкою нової стратегії ненерал Крістофер Дж. Каволі, головний американський командувач в Європі, став грати більш важливу роль в координації дій з українською владою. Пентагон також вирішив направити генерал-лейтенанта Антоніо А.Агуто-молодшого, який командує підтримкою України з бази в Німеччині, провести тривалий час у Києві.

Журналісти відзначили, що ні американські, ні українські офіційні особи не розкрили подробиць переговорів і нового плану. Але якою б не була остаточна угода, зміна динаміки має вирішальне значення. На думку аналітиків, чим довше війна буде сприйматися як тупикова, тим важче буде забезпечити додаткове американське фінансування.

"Я не думаю, що було б перебільшенням, щоб підкреслити, наскільки важлива допомога США", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, науковий співробітник Центру нової американської безпеки. "Якщо допомога не продовжиться, то ця війна набуде радикально іншогохарактеру".

Україні не потрібно повертати назад всі майже 20% території, яку вона втратила, щоб виграти війну, кажуть американські чиновники.

Поточний контрнаступ України

Характеризуючи контрнаступ, який почався влітку, видання зазначило, що проблеми України посилювалися різкими розбіжностями з американськими генералами з приводу того, як і де використовувати нові механізовані сили. Українські офіційні особи, в тому числі Зеленський, вважали, що Донбас є найважливішим театром військових дій, оскільки російські сили зосередили там свої зусилля. А Вашингтон вважав схід України стратегічно менш важливим, ніж окуповане південне узбережжя. Американці хотіли, щоб українці зосередилися на півдні, щоб зламати або поставити під загрозу контроль Москви над смугою української землі між Кримом і російським кордоном. Українське командування вважало, що ця оборона занадто надійна, щоб її можна було прорвати.

В результаті Україна тримала свої сили розділеними між сходом і півднем, відмовляючись використовувати один основний шлях нападу. І замість вирішального прориву виникла тупикова ситуація.

Але, не дивлячись ні на що, в США вважають, що кампанія 2023 року не була повним провалом. Офіційні особи США вказують на успішні і руйнівні атаки України на Чорноморський флот Росії і військові командні пункти в Криму.

За словами деяких чиновників, це була велика військово-морська перемога країни, яка не має флоту.

Допомога США Україні

За останні два роки США надали Україні величезну військову та економічну підтримку на суму більш ніж $111 млрд.

Однак, за словами американських чиновників, багато українських військових чиновників не усвідомлюють, наскільки нестабільне подальше фінансування війни з боку США. За їх словами, ці українські генерали і високопоставлені цивільні чиновники мають нереалістичні очікування щодо поставок США. Вони просять мільйони артилерійських снарядів, наприклад, із західних запасів, яких не існує.

Американські офіційні особи заявляють, що Україні доведеться воювати з більш обмеженим бюджетом.

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