Керівник ОП Андрій Єрмак висловив надію, що вкрай важливі для захисту України ініціативи буде ухвалено.

Українська делегація за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука провела знакову зустріч зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном у Вашингтоні. Про це Єрмак повідомив у мережі X (Twitter).

"Знакова зустріч із Спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Запевнив, що Україна продовжить іти шляхом реформ. Подякував за підтримку Конгресу – вона життєво необхідна для України, і ми високо цінуємо її", - наголосив Єрмак.

"Висловив надію, що вкрай важливі для захисту нашої держави ініціативи буде ухвалено. Ми продовжуємо боротьбу за свободу та цінності, що нас об'єднують", - підкреслив Єрмак.

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Проблеми з ухваленням військової допомоги США

4 грудня директор Офісу менеджменту і бюджету США Шаланда Янг направила до Конгресу терміновий лист, в якому повідомила про необхідність негайно ухвалити рішення про подальше фінансування військової допомоги Україні. За її словами, раніше виділене фінансування закінчиться вже цього місяця.

У відповідь, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, від якого повністю залежить, які законопроекти будуть винесені на розгляд американських конгресменів, виставив прямий ультиматум Білому дому щодо ухвалення пакету військової допомоги Україні. Зокрема, Джонсон наголосив, що додаткове фінансування України залежить від втілення трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів.

Це турбує українське керівництво, зокрема, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна може програти війну. Міністр фінансів США Джанет Єллен також відзначала, що США будуть відповідальні за поразку України, якщо не нададуть їй допомоги.

Раніше у жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з пропозицією погодити додаткове фінансування з метою надання підтримки союзникам та партнерам. Зокрема, для України на військове обладнання та економічної допомоги передбачено затвердити 61,4 мільярда доларів.

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