За словами Джанет Єллен, фінансування – зокрема для загальнодержавної бюджетної підтримки України – є "вкрай важливим".

Сполучені Штати Америки будуть "відповідальними за поразку України", якщо Конгрес не схвалить останній запит адміністрації президента Джо Байдена на багатомільярдне фінансування для країни, яка постраждала від війни. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

За її словами, фінансування – зокрема для загальнодержавної бюджетної підтримки України – є "вкрай важливим" і є передумовою для того, щоб до України надходила підтримка Міжнародного валютного фонду.

"Я обговорювала це з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, що вони усвідомлюють, наскільки жахлива ця ситуація, і ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити країну необхідним фінансуванням, включаючи пряму бюджетну підтримку, оскільки це дуже важливо", - зазначила Єллен.

Відео дня

Вона підкреслила, що американська допомога Україні має важливе значення для союзників США в Європі, які надають підтримку для допомоги Києву перемогти російську агресію.

"Україні просто не вистачає грошей. Вони витрачають більше, ніж отримують у вигляді податкових надходжень, на оплату зарплат військовим та потреби оборони. Якщо б не гроші, які ми надсилаємо на допомогу, у них би не було ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування", - сказала міністр фінансів США.

Допомога США Україні - останні новини

Республіканці виставили Байдену ультиматум щодо підтримки України. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у листі директору Офісу з управління та фінансів Білого дому Шаланді Янг попередив, що не підтримає подальшу військову допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою.

Раніше у Білому домі терміново звернулися до Конгресу про допомогу Україні. Директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янг направила Конгресу терміновий лист, у якому зазначила, що ресурси для військової підтримки України у США повністю закінчаться до кінця календарного року.

Вас також можуть зацікавити новини: