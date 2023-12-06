Він назвав голосування за додаткове фінансування критично важливим.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна може програти війну.

Під час візиту до Вашингтона він закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування для України. "Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена - я не кажу не прийнята - це створить великий ризик того, що ми будемо в тому самому становищі, в якому ми зараз. І звісно це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну", - цитує його Голос Америки.

Єрмак додав, що Україна потребує не лише військової допомоги, а й підтримки бюджету. "Україна зараз працює із партнерами, щоб завершити план на наступний рік. Ми хочемо виграти якомога швидше, тому що минуло вже два роки і два роки - це великий термін", - підкреслив він.

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Українська делегація у США: що відомо

Зараз Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перебувають з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки.

Повідомлялося, що вчора президент Володимир Зеленський планував звернутися до американських сенаторів на секретному брифінгу. За даними ЗМІ, мова мала йти про ситуацію на фронті та подальшу допомогу Україні. Однак ввечері CNN повідомив, що Зеленський скасував онлайн-брифінг.

У Сенаті повідомляли, що обговорення новго пакету допомоги Україні має початися цього тижня.

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