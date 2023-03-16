За його словами, на війну в нашій країні організатори премії заплющують очі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про гучний скандал, який розвернувся довкола цьогорічної церемонії вручення "Оскарів". В ефірі "Сніданку з 1+1" він назвав дії організаторів премії "цинізмом".

"Це просто цинізм. Всі носяться із фільмом "На західному фронті без змін", називаючи його геніальним", - каже міністр.

Кулеба зазначив, що стрічка показує, як на війні страждає "маленька людина", а політики десь далеко роблять свою справу.

"Водночас в Україні йде реальна війна, де все це відбувається у набагато гірших масштабах, але на це закривають очі. Реально подивитись і обличчя війні організатори не хочуть", - обурився очільник МЗС.

Скандали довкола "Оскара 2023"

Як і минулоріч, так і цього року президенту України Володимиру Зеленському організатори "Оскара" не дозволили звернутися до американців під час церемонії вручення кінонагород.

Раніше Кулеба наголошував: коли "Оскар" святкують із шиком і вручають статуетку фільму про війну, не можна ігнорувати жахи нинішньої війни в Україні, тому що це лицемірство.

Також на тлі того, що документальний фільм про російського опозиціонера Олексія Навального отримав "Оскар", в мережі здійнялася хвиля критики. Рішення американської Кіноакадемії викликало бурхливу реакцію користувачів.

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