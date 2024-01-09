До того ж він є ще й наймолодшим керівником уряду в новітній історіх країни.

У Франції призначили нового прем’єр-міністра. Вперше в історії ним став відкритий гомосексуал. До того ж він ще й наймолодший очільник уряду в новітній історії країни, пише Bloomberg.

34-річний Габріель Атталь очолив Міністерство освіти Франції у липні минулого року і одразу почав набирати популярність серед французів. Він заборонив у школах довгі ісламські сукні, відомі як абая, а також обіцяв поекспериментувати з використанням шкільної форми.

Примітно, що Атталь приєднався до руху Макрона ще перед президентськими виборами 2017 року і відтоді знаходився в його команді. Він також був одним із небагатьох топ-посадовців уряду, які залишилися в кабінеті після переобрання Макрона у 2022 році. Хоча тоді міністерського портфеля Атталь ще не мав, а займав трохи нижчі посади.

Відео дня

Як зазначає Bloomberg, хоча чинному президенту Еммануелю Макрону залишається ще більше трьох років до кінця його другого строку, він уже переймається планами щодо можливого наступника. Зокрема його турбує перспектива, що наступним президентом Франції може стати проросійська націоналістка Марін Ле Пен, яка була його головним конкурентом в обох виборчих кампаніях. Тож призначення головою уряду молодого та популярного в народі політика може бути невипадковим.

Зміна уряду у Франції

Як писав УНІАН, напередодні прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн подала заяву про відставку з посади. Борн обіймала керівні посади в уряді Франції з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єр-міністром - другою жінкою, яка обійняла цю посаду.

Однак її керівництво урядом припало на складні для влади часи, коли довелося ухвалити низку дуже непопулярних рішень, зокрема щодо закону про імміграцію, пенсійної реформи та інших.

Вас також можуть зацікавити новини: