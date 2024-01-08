Відповідну заяву глава французького уряду подала президенту країни Еммануелю Макрону.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн подала заяву про відставку з посади. Вона наголосила, що вважає "більш необхідним, ніж будь-коли, продовжувати реформи", і "разом із членами нинішнього уряду займатиметься поточними справами до призначення нового".

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон у своїй соцмережі Х подякував Елізабет Борн за її роботу на посаді голови уряду.

"Ваша праця на службі нашій нації була взірцевою щодня. Ви реалізували наш проект із мужністю, відданістю та рішучістю жінок держави. Від усього серця дякую", - написав Макрон.

Як відомо, Елізабет Борн обіймала керівні посади в уряді Франції з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єр-міністром - другою жінкою, яка обійняла цю посаду.

Зміни в уряді відбулися на тлі схвалення непопулярного законопроекту про імміграцію, який поглибив розкол у партії президента Франції Макрона.

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