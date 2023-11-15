Президента Сирії звинувачують у причетності до злочинів проти людяності та причетності до військових злочинів за хімічні атаки, вчинені влітку 2013 року в його країні.

Французькі слідчі судді видали ордери на арешт президента Сирії Башара Асада та трьох інших високопоставлених осіб режиму в Дамаску за їхню причетність до атак із застосуванням хімічної зброї, здійснених у Сирії в 2013 році. Про це повідомляє францюзьке видання Le Parisien.

Зазначається, що ордери на арешт видані через підозру Асада і його поплічників у злочинах проти людяності та співучасті у військових злочинах. Рішення є частиною судового розслідування, яке проводить спеціалізований відділ злочинів проти людяності, військових злочинів і правопорушень Паризького суду.

Видання нагадує, що відповідне розслідування було розпочато після скарги, поданої в березні 2021 року Сирійським центром медіа та свободи слова і сирійськими жертвами. До ініціативи приєдналися декілька правозахисних груп.

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Судове розслідування стосується двох хімічних атак, здійснених у серпні 2013 року. Перша, 5 серпня, була спрямована на міста Адра та Дума на схід від столиці Дамаска. Другий напад 21 серпня 2013 року виявився набагато смертоноснішим. Рано вранці ракети, заряджені газом зарин, влучили в район Східної Гути на схід від Дамаска. У результаті нападу загинули понад 1000 людей, у тому числі багато дітей, і тисячі отримали серйозні поранення.

"Зібрано десятки свідчень – від потерпілих, свідків нападів та експертів. Представлено сотні речових доказів: розсекречені звіти розвідки, матеріали міжнародних організацій, аналіз інформації з відкритих джерел, а також фотографії та відео, що встановлюють відповідальність сирійського уряду за вчинення цих атак", — йдеться у прес-релізі позивачів.

Водночас, зі слів адвокатів, видача французькою системою правосуддя ордерів на арешт Асада та його найближчого оточення є історичним судовим прецедентом.

"Це нова перемога для жертв, їхніх сімей і тих, хто вижив, а також важлива подія на користь справедливості та міцного миру в Сирії", — сказав адвокат Мазен Дарвіш.

Башар Асад і війна в Україні

У березні сирійський диктатор Башар Асад заявив про визнання окупованих територій України "Росією". За його словами, Дамаск визнає "нові кордони" Росії у складі з окупованими частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"Звичайно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не трапилася війна, це історично російські території", - сказав Асад.

Згодом президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада.

Як зазначалося в указі Зеленського, санкції проти Асада діятимуть впродовж 10 років. Вони передбачають блокування активів, якщо вони є, та забороняють будь-які торговельні операції тощо.

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