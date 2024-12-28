Тепер остаточне рішення має ухвалити президент.

Після оновлення керівництва українських посольств за кордоном настала черга обласних військових адміністрацій. Так, Кабінет Міністрів України підтримав проєкти Указів Президента Володимира Зеленського щодо звільнення очільників двох облдержадміністрацій, повідомляється у Telegram-каналі уряду.

Зокрема уряд погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністраці і Філіпа Проніна з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Рішення ухвалено на засіданні 28 грудня.

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Варто зауважити, що остаточне рішення про звільнення та призначення голів ОДА - за президентом. Пронін та Кравченко залишаться на посадах, доки президент не видасть указ про їхнє звільнення.

Як давно працювали Пронін і Кравченко

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації своїм указом від 10 квітня 2023 року.

Через півроку, 10 жовтня 2023 року, Зеленський звільнив Дмитра Луніна від виконання обов’язків голови Полтавської ОДА та призначив на цю посаду Філіпа Проніна.

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