Президент погодив призначення понад 30 послів України.

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 послів України за кордоном. Про це він повідомив у вечірньому зверненні у пʼятницю, 20 грудня.

За словами глави держави, він з дипломатичною командою України "затвердив перелік нових українських послів".

"Я погодив більше 30 рішень, серед яких: Наріман Джелял - у Туреччину, Альона Гетьманчук - представником України в НАТО, Андрій Мельник - представником України в ООН. Ці та інші укази - невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - уточнив Зеленський.

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Наріман Джелял

Наріман Джелял з 2013 року - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. У 2021 році був затриманий російськими силовиками у власному будинку в селі Первомайське Сімферопольського району. 28 червня був звільнений з російського полону.

Альона Гетьманчук

Альона Гетьманчук - американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США.

Андрій Мельник

Андрій Мельник - експосол України в Німеччині, нині є послом України в Бразилії.

Останні кадрові призначення Зеленського

У листопаді президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий, який очолював оперативне угруповання "Херсон", а у лютому 2024 року став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

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