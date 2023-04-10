Раніше цей пост займав Олексій Кулеба, якого було звільнено в січні цього року.

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі глави держави №204/2023, який з'явився на сайті президента від 10 квітня 2023 року.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Зеленській призначив нового голову Київської ОДА - що передувало

Як повідомляв УНІАН, у січні президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Іншим указом президента О.Кулебу було призначено заступником керівника Офісу президента.

Руслан Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області. Брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Вас також можуть зацікавити новини: