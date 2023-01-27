Його заступником у Держагентстві став голова "Укравтодора" Євген Кузькін.

Кабінет міністрів призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також уряд звільнив Найєма з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Крім цього, Кабмін призначив заступником голови держагентства голову "Укравтодора" Євгена Кузькіна, якого також перед цим звільнив із займаної раніше посади.

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Держагентство відновлення та розвитку - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 січня, Кабмін утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке координуватиме проекти з відновлення держави.

Держагентство створене шляхом об'єднання двох існуючих державних агентств - агентства інфраструктурних проектів та агентства автомобільних доріг. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів.

Нагадаємо, Мустафа Найєм із серпня 2021 року працював заступником міністра інфраструктури, а згодом міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Він відповідав за дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпеку на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.

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