Крім того, Кабінет міністрів призначив ще двох заступників міністра інфраструктури.

Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Крім того, Кабмін призначив ще двох заступників міністра інфраструктури: Василя Олександровича Шкуракова першим заступником, а Анатолія Віталійовича Комірного – заступником з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації.

Також уряд призначив Віталія Кондратіва головою Державної служби морського і річкового транспорту України.

Найєм в "Укроборонпромі":

Колишній журналіст і народний депутат Найєм був призначений заступником генерального директора держконцерну "Укроборонпром" в листопаді 2019 року, але в кінці квітня цього року його звільнили.

Автор: Дмитро Шварц