Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

"На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Шмигаль підкреслив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

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"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України, і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів", - заявив очільник уряду.

Курортні розваги нардепів та чиновників

Нагадаємо, що 23 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №27/2023, згідно з яким українські посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Рішення РНБО прямо забороняє чиновникам покидати Україну в приватних цілях.

Втім, цією забороною знехтували кілька скандальних нардепів та чиновників. Зокрема, журналісти виявили у Таїланді народного депутата Миколу Тищенка. На сайті посольства України в Таїланді з’явився анонс на 27 січня його зустрічі з українською громадою в готелі Novotel (Бангкок). Згідно з анонсом, планувалося обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд.

26 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду йому не підписував. Того ж дня Тищенка виключили зі складу фракції "Слуга народу" і лав партії згідно з п.9.1.22 статті 9 статуту.

Згодом з'ясувалося, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко теж проводить час у Дубаї. Однак вона поводиться обережно і намагається не з'являтися в публічних місцях.

Крім того, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія) попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту в грудні 2022 року.

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