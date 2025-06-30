Україні варто було б змінити відповідний закон, аби безперешкодно провести зміни в Уряді, вважає Федір Веніславський.

Закон про правовий режим воєнного стану забороняє в умовах воєнного стану змінювати Уряд. Про це заявив Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в етері на Radio NV.

"Але така заборона на зміну вищих органів державної влади в умовах воєнного стану, з точки зору логіки законодавця мала на меті унеможливити влади зловживати повноваженнями. Але в умовах, коли писали і закони і Конституція, було практично нереально спрогнозувати, що Україна може опинитися у війні, яка триває четвертий рік. І тут з точки юридичної ми маємо чіткі обмеження. А з точки логіки управлінської діяльності Уряду і питань з боку наших колег до окремих наших міністрів. І з точки зору фізичної втоми, адже працювати достатньо проблематично в таких умовах такий проміжок часу. Тому питання десь циркулюється", - сказав Веніславський.

Водночас він зазначив, що наразі жодних офіційних розмов у політичній фракції "Слуга народу" щодо змін в Уряді не велося.

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"Я в них участі не брав. Тому підтвердити чи спростувати, що ми очікуємо на зміну Уряду на даний момент я не можу. Більше того, потрібно було б робити щось із законом про правовий режим воєнного стану. Де врегулювати можливість потенційної зміни Уряду. Для того, щоб не формулювати заздалегідь якісь сумнівно легітимні рішення. Які потім можуть бути підставою для звинувачень чергових будь-кого, що порушена процедура відставки Уряду чи призначення", - зауважив Веніславський.

Зміни в Уряді: що відомо

Напередодні нардепи повідомляли про плани зміни Уряду в Україні. Зокрема 17 червня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк стверджував, що вже наступного пленарного тижня Верховній Раді України "доведеться призначити нового Дениса Шмигаля". Як заявив депутат, очолити уряд може перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

На цю інформацію відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що наразі розмови щодо відставки Шмигаля він не проводив.

"Що стосується уряду. Передусім я хотів би пояснити, що якщо би я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи", - підкреслив глава держави.

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