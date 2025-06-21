Зеленський відреагував на чутки про відставку Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поважає прем'єра Дениса Шмигаля.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що якби планував змінити Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра на іншу людину, то вже би давно повідомив йому про це. Але такої розмови не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.

Зокрема, глава держави відповів на питання про про можливу відставку уряду.

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"Що стосується уряду. Передусім я хотів би пояснити, що якщо би я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи", - зазначив Зеленський.

Також глава держави прокоментував перебування за кордоном віце-прем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова.

"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все", - повідомив Зеленський.

Чутки про кадрові зміни в Кабміні

Як повідомляв УНІАН, 17 червня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк стверджував, що вже наступного пленарного тижня Верховній Раді України "доведеться призначити нового Дениса Шмигаля". Як заявив депутат, очолити уряд може перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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