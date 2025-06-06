Очільник уряду привідкрив завісу над "митницею майбутнього".

Кабінет міністрів планує до 17 червня підготувати план структурної реформи митниці, який передбачатиме, зокрема, кадрові рішення, але поки на її реалізацію бракує коштів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у парламенті, який транслювався нардепом Олексієм Гончаренком.

"План розробляється. За домовленістю з МВФ, до 17.06 в Кабмін має бути поданий план комплексної, структурної реформи митниці. Реформа має передбачати низку кадрових питань, інфраструктурних, технологічних", - зауважив прем’єр.

Водночас очільник уряду зазначив, що тривають перемовини стосовно фінансування реформи "з американськими та європейськими партнерами".

Відео дня

"З МВФ бенчмарк посунутий на кінець року по запровадженню реформи митниці, поки не буде знайдено коштів", - підкреслив Шмигаль, додавши, що йдеться про сотні мільйонів доларів.

У свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що реформа митниці не стоїть на місці. Він нагадав, що уряд ухвалив рішення про підвищення зарплат працівників митниці, внаслідок якого заробітна плата працівників митних органів зросте на 46%. При цьому він наголосив, що запроваджено перевірку на поліграфі "для усіх 100%, хто буде приходити на митницю".

Реформа митниці - головні новини

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу митниці ще восени 2024 року. Згідно з документом, зокрема планується перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погоджене з міжнародними партнерами, проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій.

Звільнити голову митниці зможуть лише за результатом аудиту. Крім цього, передбачена проведення переатестації усіх працівників протягом 18 місяців з дати призначення нового голови.

Законопроєкт про реформу митниці - один з "маяків" МВФ, Світового банку та США, тобто його ухвалення суттєво впливає на виділення траншів.

Вас також можуть зацікавити новини: